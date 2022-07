La Puglia, una delle regioni più belle d'Italia

L’Italia, indistintamente da Nord a Sud, possiede una miriade di posti meravigliosi a volte inesplorati. Sono tanti i turisti che ogni anno scelgono il nostro Paese come meta per le vacanze e il motivo è semplice: voler scoprire la nostra storia, i paesaggi e avvicinarsi alla nostra cultura. Una delle regioni più amate dai stranieri è la Puglia che ha un mare cristallino e dei luoghi strepitosi. In particolare Lecce, il capoluogo.

FOTO: Shutterstock