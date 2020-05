Natalia Paragoni è caduta nella rete de Le Iene

View this post on Instagram

#leiene #nataliaparagoni #andreazelletta Sarò la voce fuori dal coro ma questo scherzo andava FERMATO. Non so se quella di #NataliaParagoni fosse una crisi isterica legata ad una crisi di panico (anche se, da come ne parla lei nelle sue storie, non penso) ed è ovvio che uno schiaffo da una donna faccia meno male di quello di un uomo ma NON PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO. Mi spiace un sacco per lei, è innamorata e ci tiene tanto (così come d'altronde anche lui) ma secondo me questo tipo di violenza è esagerata. Poi non è che le è partito uno schiaffo inavvertitamente, ci è proprio andato giù pensate e non ci sarebbe nulla da ridere Che ne pensate?🤔