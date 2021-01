Laura Torrisi e Pieraccioni, scambio di battute su Instagram

Da quando Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni hanno comunicato ufficialmente la fine della loro relazione con un comunicato congiunto uscito nell’ottobre del 2014, di acqua sotto ai ponti ne è passata.

Il regista e l’attrice, che nel 2010 hanno avuto Martina, sono stati molto intelligenti per il bene della figlia e hanno saputo mantenere un rapporto basato non solo sulla civiltà, ma proprio sull’affetto genuino, in nome dell’amore che hanno provato l’una per l’altro.

Foto@Kikapress