I termometri digitali funzionano?

Spesso, quando abbiamo un po’ di febbre, il nostro obiettivo è quello di farla abbassare il prima possibile, prendendo antipiretici.

Ebbene, si tratta di un’operazione da non eseguire con troppa fretta.

Secondo i ricercatori dello Shangai Institute of Biochemistry, quando la temperatura corporea aumenta, i globuli bianchi sono più efficaci nel trovare il punto in cui si genera l’infiammazione. In questo modo riescono a contrastarla più intensamente.

Quindi, abbassare subito la febbre con l’aiuto di un antipiretico non farebbe altro che rallentare il lavoro dei globuli bianchi, dandoci un sollievo immediato ma prolungando la permanenza della malattia nel nostro organismo.

foto: Kikapress