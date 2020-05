Laura Chiatti sul red carpet, bellissima e florida. Secondo alcuni 'ingrassata'

Quello della forma fisica è stato uno dei temi, lo è tutt’oggi, più al centro delle discussioni quotidiane della quarantena dovuta all’emergenza coronavirus.

In tanti, chiusi in casa per 2 mesi, si sono chiesti come fare a prepararsi per un’ipotetica prova costume, come fare a non lasciarsi andare alla consolazione del cibo nei 60 giorni di reclusione, tanto da scatenare meme e ironie, battute e commenti sul rapporto con il cibo in quarantena.

Come ha detto qualcuno, gli italiani sono diventati un popolo di panificatori e, almeno sui social, si sono apparentemente divisi in due grandi partiti: i cuochi indefessi, che hanno sfornato fior fior di piatti degni degli chef stellati, e gli sportivi, che hanno iniziato ad allenarsi in soggiorno, sul balcone, nei terrazzi condominiali, correndo su e giù per le scale e così via.