Lago Huron, i tesori nascosti nelle sue acque gelide

La regione dei Grandi Laghi, al confine tra Canada e America del Nord vede il lago Huron spiccare tra gli altri per un motivo in particolare: le sue acque gelide conservano splendidamente più di mille relitti risalenti a centinaia di anni fa.

Il lago Huron si estende per una superficie di quasi 60mila kmq per una lunghezza di oltre 330 km: al suo interno è situata l’isola lacustre più grande del mondo, chiamata Manitoulin, ma i record non finiscono qua per l’immenso bacino lacustre che tocca il lago Ontario a nord, est e sud e il lago Michigan a ovest.