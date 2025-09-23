Lago di Vico, la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d’autunno: dove si trova

Oltre al foliage, il Lago di Vico ci invita tutti a rallentare. Sulle sue sponde e nei dintorni del parco si può fare un picnic, noleggiare una bici o fermarsi in uno dei ristoranti tipici per assaggiare piatti locali come le castagne arrosto. È un luogo in cui è la natura a dettare il ritmo, e ogni passo diventa occasione per respirare davvero l’autunno e la sua magia.

Photo Credits: Shutterstock