Lago di Vico, la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d’autunno: dove si trova
Immerso tra i monti Cimini, il Lago di Vico è uno di quei luoghi che durante la stagione autunnale riescono a sorprendere anche chi pensa di conoscere già a memoria ogni angolo del Lazio. Dal mese di ottobre in poi, infatti, le sue sponde si trasformano in un vero e proprio dipinto naturale, regalando a chi arriva una via segreta fatta di colori che cambiano passo dopo passo.
LEGGI ANCHE:– Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali
Photo Credits: Shutterstock
Un lago di origine vulcanica: scopri il Lago di Vico
Il Lago di Vico si trova a circa 50 chilometri da Roma, nel cuore della Riserva Naturale che ne porta il nome, in provincia di Viterbo. Nato da un antico cratere vulcanico, è oggi un rifugio perfetto per chi ama passeggiate tranquille, silenzi interrotti solo dal fruscio delle foglie e riflessi d’acqua che riescono ad amplificare i toni caldi dell’autunno.
Photo Credits: Shutterstock
La magia del foliage al Lago di Vico
Da ottobre a novembre, i boschi che circondano il lago diventano un vero spettacolo di foliage: faggi, castagni e querce tingono il paesaggio con i classici colori dell’autunno: rosso, giallo e arancio. La “via segreta” è un sentiero poco battuto che costeggia le rive, ideale per immergersi in questi colori e magari scoprire scorci che sembrano usciti da una cartolina.
Photo Credits: Shutterstock
Come arrivare al Lago di Vico
Raggiungere il Lago di Vico è semplice: in auto da Roma basta prendere l’A1 uscita Magliano Sabina o Orte, oppure percorrere la Cassia fino a Caprarola. Una volta arrivati, ci sono parcheggi lungo il perimetro e diversi punti di accesso al sentiero panoramico. Per chi preferisce il treno, la stazione più vicina è quella di Capranica-Sutri.
Photo Credits: Shutterstock
Un’esperienza da vivere lentamente
Oltre al foliage, il Lago di Vico ci invita tutti a rallentare. Sulle sue sponde e nei dintorni del parco si può fare un picnic, noleggiare una bici o fermarsi in uno dei ristoranti tipici per assaggiare piatti locali come le castagne arrosto. È un luogo in cui è la natura a dettare il ritmo, e ogni passo diventa occasione per respirare davvero l’autunno e la sua magia.
Photo Credits: Shutterstock