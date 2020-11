Nonostante non ci sia più, deceduta in un incidente stradale nell’agosto del 1997, l’interesse per Lady Diana non è mai scemato. Il suo ricordo è rimasto indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta ma anche nei fan della Famiglia Reale. Ecco perché ogni qual volta spunta un dettaglio inedito della sua vita privata, l’episodio diventa notizia e scatenata una nuova ondata di affetto e commozione.

Foto: Kikpress