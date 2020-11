Lady Diana è stata una vera maestra di stile: sempre elegante e raffinata, ha fatto sognare le donne di tutte il mondo. E ci sono alcuni abiti che sono rimasti iconici nella storia della moda e del royal gossip. Come dimenticare il sensuale revenge dress che indossò in occasione dell’annuncio del divorzio dal Principe Carlo? E che dire del seducente vestito che sfoggiò mentre ballava con John Travolta alla Casa Bianca. Ma di Lady Diana nessuno potrà mai dimenticare il suo abito da sposa: un esagerata nuvola di seta e taffetà che diede inizio alla sua trasformazione in principessa.

Foto: Kikapress