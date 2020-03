La morte di Diana: non potremo sapere nulla per 75 anni

Dopo la morte di Lady Diana, la Regina Elisabetta prese una decisione estremamente controversa. La sovrana scelse infatti di non fare subito ritorno a Londra, ma di rimanere nella dimora reale di Balmoral.

Proprio in quei giorni, però, la Regina Elisabetta era a Balmoral per le vacanze estive insieme ai nipoti William ed Harry e, invece di darli in pasto alla stampa, decise di rimanere con loro per tutelarli.

Photo Credits: Kikapress