Alle spalle dell’inviata Antonella Del Prino, infatti, centinaia di ragazzi si accalcavano senza mascherina e senza distanziamento sociale, in zona rossa: “Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina (…) Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti”, è sbottato Matano.