Il Cilento è ricchissimo di posti che vale la pena visitare in questa torrida estate 2021, uno in particolare è raggiungibile soltanto in barca: parliamo della baia del Buondormire, una delle calette più belle in assoluto di tutta la Campania.

La baia del Buondormire è un vero e proprio eden paradisiaco, estremamente esclusivo considerato che non c’è un accesso ben definito da terra, ma da mare.