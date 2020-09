Le bizzarre regole della Regina Elisabetta mentre mangia

McGrady ricorda anche che la Regina Elisabetta ha sempre mangiato tutto ciò che veniva servito a tavola, senza mai rimandare alcunché indietro in cucina. Un gesto di educazione, eleganza e rispetto per il lavoro altrui. Ma ciò non significa che la sovrana apprezzasse tutte le portate. Quando qualcosa non le gustava, infatti, era solito lasciare un bigliettino con su scritto: “Non lo voglio più”.

Foto: Kikapress