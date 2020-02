Chair dance a La Pupa e il Secchione

Nelle precedenti puntate de La Pupa e il Secchione, sembrava essere nato un feeling tra Martina e Stefano. L’affiatamento tra i due belli del programma aveva fatto nascere anche qualche gelosia nei partner secchioni dell’uno e dell’altra.

La stessa pupa in questione aveva espresso grande apprezzamento per Stefano, non solo per le sue innegabili doti fisiche. Un flirt che proseguirà oltre le telecamere?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset