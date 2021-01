Martedì 5 Gennaio alle 21.20 andrà in onda su Rai3 ‘La La Land’ di Damian Chazelle. Terzo film del regista americano, ha ricevuto 14 nomination agli Oscar del 2017 (eguagliando così film come Titanic) e ne ha portate a casa ben 6. Sebbene si sia parlato ampiamente di questo film, ecco 10 cose che forse ancora non sapete.

