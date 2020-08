Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati

C’è un nuovo cuore infranto in casa Rodriguez ed è quello di Cecilia. La sorella di Belen sembra aver chiuso la storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del GF Vip. All’epoca lei era fidanzata con Francesco Monte, ma i due si lasciarono in diretta tv. Troppo forte l’attrazione, prima, e il sentimento, poi, che spingeva Cecilia nelle braccia del figlio del celebre ciclista, Francesco. Dopo circa 3 anni, la relazione sembra essere arrivata all’improvviso al capolinea, deludendo i fan della coppia. Che ora sono imbestialiti per i messaggi ambigui che Cechu pubblica sui social, mentre Ignazio si è trincerato in un ossequioso silenzio.

Foto: Kikapress