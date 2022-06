A pochi chilometri da Milano si trova una foresta dall’atmosfera fiabesca perfetta per una breve fuga dalla città con i bambini. Si tratta della Foresta Bagni di Masino, a Sondrio: che scegliete di visitarla in primavera quando si risveglia la natura o in autunno quando i toni dell’arancione, l’esperienza è veramente straordinaria.

@shutterstock