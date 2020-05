La cattedrale del mare, da marted' 19 su Canale 5

La storia di Arnau si sviluppa in parallelo con la Cattedrale di Santa Maria del Mar, la cui costruzione è andata avanti dal 1329 al 1383: Arnau vi lavorerà come operaio e finirà poi per finanziare l’ultimazione dell’edificio. Una crescita personale che non mancherà di suscitare invidia e disprezzo, tanto che Arnau finirà davanti all’Inquisizione.