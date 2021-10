Rappoport non si è più fermata e ha continuato a lavorare con il cinema Italiano. E pensare che prima di incontrare Tornatore, l’attrice russa non parlava la nostra lingua.

Se La sconosciuta è stato il suo primo film italiano, che le è valso il David di Donatello come miglior attrice protagonista, la carriera di Ksenia inizia in Russia. Cresciuta a San Pietroburgo, le prime apparizioni cinematografiche sono in film come Izydi! (1991) e Anna Karenina (1997).

@kikapress