Katy Perri diventa mamma e si mostra su Instgram

Mostrarsi al naturale, anche nei momenti più particolari della vita, è certamente una scelta coraggiosa, soprattutto per chi come lei ha milioni di followers in tutto il mondo. Insomma, come ci ha ricordato anche Arisa, è ora di dire basta a filtri e ritocchini per apparire sempre impeccabili. L’imperfezione è la più straordinaria testimonianza di autenticità.

Foto: Kikapress