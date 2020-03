Kate Middleton molto vicina ad un altro membro della famiglia reale

Secondo Judi James, esperta di linguaggio del corpo, analizzando le immagini di Trooping the Colours nel 2017 si più notare la vicinanza fra i due. Intervistata dal sito inglese Express ha dichiarato:

Queste deliziose pose suggeriscono collegamenti di inaspettata vicinanza tra Kate e il Principe Filippo, basata non solo sull’affetto ma anche su un comune senso dell’umorismo. Se il raduno militare è un evento serio, il duo non può davvero non smettere di ridere.