Kate Middleton, la rinuncia quando era incinta di George

Il progetto, a quanto pare, non venne neanche preso in considerazione a Buckingham Palace, per questioni di sicurezza ma anche di opportunità. Come spiegato dalla corrispondente reale della CNN Victoria Arbiter alla ABC, non sarebbe stato semplice proteggere William, Kate e il loro bambino nella casa dei nonni materni. Non solo: Arbiter giustamente osserva che sarebbe stato difficile immaginare la Regina Elisabetta andare a far visita al suo pronipote a casa Middleton.

Foto: Kikapress