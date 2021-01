E’ tradizione nelle famiglie reali che i coniugi dormano in letti separati, in stanze separate. Abbiamo imparato a conoscere questa usanza guardando la serie The Crown, e anche la più recente Bridgerton menziona l’usanza (sebbene poi il Duca e la Duchessa della serie non la rispettino sempre). Ma Kate Middleton e il Principe William, dormono in letti separati?

@kikapress