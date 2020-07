Kanye West sta facendo discutere

Qualche giorno fa, Kanye West aveva fatto i complimenti alla moglie Kim Kardashian per essere diventata miliardaria in seguito alla vendita di alcune quote del suo brand di cosmetici KKW Beauty.

Tutto molto bello, se non fosse che Forbes abbia ufficialmente smentito la versione del web dichiarando che, no, la Kardashian non è miliardiaria. Anzi, dopo la vendita del brand, il patrimonio ammonterebbe a “soli” 900 milioni di dollari!

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020