Justine Mattera in posa per i giornalisti

Justine Mattera su instagram ha recentemente postato una foto che ha mandato in tilt i fan.

Nella foto, in bianco e nero, Justine appare di tre quarti, affacciata alla finestra, con la chioma bionda che ricade sulle spalle. In dosso ha un reggiseno a rete dal quale vedono chiaramente i capezzoli e un tanga che mostra la sua perfetta forma fisica.

Great lingerie is always a great idea. Specialmente in quarantena.

Riflettevo sulla lingerie spaiata contro quella appaiata. In questo caso, la lingerie non matchy matchy risulta più intrigante come se l’avessi messa in fretta, casualmente. Ricordatevi- la perfezione può essere noiosa ed artefatta. Il mix and match al momento è inconsapevolemente sexy. Così Sembra una dote, non una strategia.

Che dici @bettina__zagnoli ? ❤️

Ph @davideambroggio