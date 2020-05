Jole Santelli in conferenza stampa dimentica le buone pratiche anti contagio

L’esposizione al sole, con le giuste protezioni e non prolungata, ha enormi benefici per la salute umana. Uno tra questi è lo stimolo a produrre Vitamina D, una sostanza preziosa per il nostro organismo che aiuta a proteggere ossa, muscoli e sistema immunitario. Bastano anche solo dieci minuti di esposizione solare per farne il giusto carico! E soprattutto in questo periodo emergenziale, la giusta quantità di Vidamina D risulta importante per prevenire il rischio contagio.

foto: Kikapress