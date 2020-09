Jasmine Carrisi, figlia d'arte!

Come la giovane Jasmine sa, essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perchè lei appartiene ad una generazione diversa e per forza di cose la sua musica è distante anni luce da quella che ha reso celebre il papà: è uscito da poco il suo primo singolo, “Ego”, un misto di rap e trap che sta già avendo un discreto successo, ma ovviamente nei commenti i paragoni con il famoso genitore non si fanno attendere.