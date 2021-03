Lodovica Comello per il secondo anno salta la finale

Mercoledì 24 marzo andrà in onda la finale di Italia’s Got Talent che vedrà ancora una volta l’assenza di Lodovica Comello. Se l’anno scorso fu la nascita del piccolo Teo a tenerla lontana dalla finale, quest’anno purtroppo è il Covid. La conduttrice è risultata positiva al Coronavirus, ma fortunatamente i sintomi sono lievi. Ad annunciare la sua assenza è stata lei stessa attraverso un video sui social. Lodovica ci ha tenuto a tranquillizzare i fan: è dispiaciuta di non poter essere presente ma si ritiene anche fortunata perché i suoi sintomi sono lievi, solo febbre e raffreddore.

