L'emozione di Francesco sul palco di IGT

Grandi emozioni durante l’ultima puntata di Italia’s Got Talent: un ragazzo di 13 anni, Francesco, è salito sul palco ed ha commosso tutti con la sua voce, ma anche con la sua storia di amore e di amicizia con la nonna, cantante anche lei.

Francesco ha raccontato brevemente la sua storia e poi si è esibito in una versione emozionale di Never Enough, colonna sonora del film The great showman. Un momento da pelle d’oca, che ha colpito il pubblico in studio e da casa e ovviamente i quattro giudici.