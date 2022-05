L’Isola dei Famosi non smette di regalare colpi di scena: questa volta a rendersi partecipe di un gesto insolito è stato Roger Balduino. Il modello infatti avrebbe provato a corrompere il medico della produzione del programma per far recapitare un messaggio segreto alla sua dolce Estefania Bernal.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset