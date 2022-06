Una nuova bufera si abbatte sull’Honduras, precisamente su Lory Del Santo, finita al centro delle nuove accuse degli altri naufraghi all’Isola dei Famosi. Lory è infatti finita in nomination per l’ennesima volta, e Nicolas Vaporidis ne ha parlato alle telecamere: il suo punto di vista è andato in onda durante il daytime.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset