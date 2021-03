Un’edizione dell’Isola dei Famosi particellare quella di quest’anno che potrebbe per la prima volta cambiare alcuni suoi meccanismi riguardanti al finale e non solo. La pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale, potrebbe obbligare la produzione a prendere una decisione importante: non proclamare il vincitore in studio.

foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset