E’ in arrivo il secondo appuntamento della settimana di “L’Isola dei famosi” e il pubblico non vede l’ora di sapere cosa è successo in Honduras in questi giorni. Le coppie si sono appena conosciute e qualcuno è già a rischio eliminazione. Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino si stanno preparando per un’imperdibile puntata.

FOTO: @KIKAPRESS