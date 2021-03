Isola dei Famosi prima puntata: assente Giulia Salemi

Tra i tanti argomenti venuti fuori nella prima puntata de l’Isola dei famosi 2021, l’assenza in studio di Giulia Salemi è uno di quelli che ha destato più scalpore. Per quale motivo l’ex gieffina non era presente? In molti hanno pensato che ci fosse un collegamento con quanto successo con Tommaso Zorzi, ex compagno di avventura nella casa più spiata di Italia e opinionista di questa nuova edizione dell’Isola.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy