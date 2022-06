Crisi morale per Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi: dopo l’incidente occorso ad Edoardo Tavassi durante la prova ricompensa, la showgirl ha cominciato a sentirsi in colpa per il suo infortunio al ginocchio. Ecco che cosa ha rivelato.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset