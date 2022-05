Durante Mattino Cinque, Federica Panicucci ha mostrato delle foto paparazzate in cui si vede Mercedesz Henger con il presunto fidanzato Fulvio Pavanati. La figlia di Eva Henger non sarebbe quindi single e non sarebbe affatto interessata al naufrago Edoardo Tavassi.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset