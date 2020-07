Io e Te: Pierluigi Diaco contro Monica Setta

Cala il gelo nell’ultima puntata di Io e Te. Durante un’intervista alla conduttrice di Unomattina in Famiglia Monica Setta, Pierluigi Diaco non reagisce bene ad un’interruzione della sua ospite sbottando di colpo e chiedendole se volesse condurre lei al suo posto. Un fatto non del tutto nuovo, dato che non è la prima volta che il conduttore fa exploit di questo tipo.

