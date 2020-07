Interstellar, l'incredibile epopea di Cooper

Durante un evento dedicato al film, Nolan rivelò che per Interstellar era stato pensato un finale ben più oscuro: il warmhole doveva collassare, quindi Cooper doveva morire in ogni caso, anche se non avevano deciso se sarebbe comunque riuscito a trasmettere i dati (salvando così l’umanità) oppure no.

Questo finale amaro non avrebbe permesso di rivedere l’incontro toccante fra Cooper, ancora giovane come al momento della partenza, e la figlia Murph, in punto di morte.