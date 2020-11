L’illusione che ha sapientemente sviluppato il celebre architetto consiste nel far apparire la scultura molto più grande di quanto non sia in realtà. All’inizio della galleria, guardando in fondo, infatti, la statua sembra avere una grandezza naturale ma man mano che ci si avvicina, le dimensioni diminuiscono. Una volta arrivati di fronte all’opera d’arte ci si accorge che è alta non più di 60 cm. Non solo: la tecnica prospettica utilizzata dal Borromini dà l’impressione anche che la galleria sia lunga una trentina di metri, quando invece non supera i 9. Una falsa prospettiva, insomma, che lascia davvero a bocca aperta.

Foto: Shutterstock