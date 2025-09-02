Un gioiello insolito nel cuore di Roma

Costruita tra il 1626 e il 1685, la chiesa nasce come ampliamento del Collegio Romano, voluto dai Gesuiti per accogliere il crescente numero di studenti. L’edificio, a croce latina, è imponente: la navata centrale misura oltre 80 metri di lunghezza e ospita sei cappelle laterali riccamente decorate. All’interno riposano monumenti di cardinali e opere d’arte barocche che testimoniano la grandezza del progetto. La sua storia intreccia nomi illustri dell’architettura seicentesca, da Domenichino a Girolamo Rainaldi e Alessandro Algardi, e rappresenta uno dei vertici del patrimonio artistico romano.

Foto: Alessia Malorgio