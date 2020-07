Ilary Blasi troppo gonfia?

Piovono critiche per Ilary Blasi su Instagram. La conduttrice ha postato una foto mentre si trova in vacanza a Sabaudia, ma c’è qualcosa nel suo viso che non sembra piacere ai fan: troppo tirato? Anche le labbra della moglie di Francesco Totti sembrano più carnose del solito. In tanti credono che sia ricorsa all’ennesimo ritocchino, ma il risultato non sembra essere apprezzato da tutti.

LEGGI ANCHE: – – Assurdo, ecco quanto costano le ciabattine di Ilary Blasi

Foto: Kikapress