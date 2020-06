Ilary Blasi e l'esperimento su Instagram

Ilary e Francesco sono a tutti gli effetti i Sandra e Raimondo del nuovo millennio: se anche loro avessero avuto i social network, probabilmente si sarebbero presi in giro a vicenda proprio così. Le analogie non finiscono qui: anche per Francesco e consorte si parla da tempo di una sorta di sit-com che li veda protagonisti nella loro vita familiare. Certamente avrebbe un enorme successo, non credete?