Ilary Blasi porta a casa una capra tibetana

I fan ritengono infatti che l’animale non sia adatto a un ambiente domestico. “Ma no dentro casa soffre, ma non hai un giardino? Non me lo aspettavo da te” scrive ad esempio qualcuno.

E ancora: “Noooo le caprette in casa soffrono devono stare in compagna all’aria aperta”, “Molto bella ma non manda cattivo odore in casa??”, Infine, c’è anche chi si prodiga in preziosi consigli: “Occhio che la capretta mangia pure i calzini!”.

Foto: Kikapress