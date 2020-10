I fan di Ilary Blasi ricorderanno come la conduttrice aveva annunciato al marito l’arrivo dei gattini in famiglia: per un lungo istante il povero Capitano era stato in dubbio su chi fosse la donna della famiglia incinta (il tutto ovviamente a favore di social). Ora l’attesa è finita: la gattina Paola, un’esemplare di Sphynx grigio, ha dato alla luce pochi giorni fa i suoi gattini.