Ilary Blasi è stata, non volendo, protagonista di una battuta di Francesco Totti e Pio e Amedeo durante l’ospitata del capitano a ‘Felicissima sera’. Il duo di irriverenti comici ha ironizzato sulla somiglianza tra la moglie del Pupone e Rodrigo Alves, conosciuto prima come il Ken umano e ora come la Barbie umana dopo la transizione avvenuta di recente.