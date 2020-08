Vacanze finite per Ilary Blasi e Francesco Totti

Vacanze agli sgoccioli per Ilary Blasi e Francesco Totti che durante l’estate hanno tenuto compagnia ai loro fan con video e foto su Instagram. La conduttrice, proprio di recente, ha condiviso l’ennesimo scatto in cui si mostra al mare con la piccola Isabel. Un’immagine molto tenera che ha mandato in visibilio i follower, scatenando anche la reazione dell’ex calciatore. Ma qualcuno ha corretto quel commento…

LEGGI ANCHE – Ilary Blasi a Capri con Totti, quel dettaglio di lusso ai suoi piedi: la cifra stellare per quelle

Foto: Kikapress