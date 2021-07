Il punto più alto di Napoli non è il Vomero, ecco qual è

Se il poeta Goethe disse “Vedi Napoli e poi muori” un motivo ci sarà: la città di Pulcinella è conosciuta per il buon cibo, il folclore, la storia e le tante leggende che l’hanno resa così famosa in tutto il mondo.

Ma come vedere Napoli in tutta la sua grandiosità? Di posti da visitare ce ne sono a centinaia tanto che non basterebbe una settimana per dire di aver visto tutto, ma per avere una visione completa dall’alto, esiste un punto in particolare da cui ammirare i monumenti storici e naturali principali del capoluogo campano.