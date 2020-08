Il principe Carlo sta per diventare Re?

Il principe Carlo si starebbe preparando a diventare re, sebbene non vi sia certezza sulla sua eventuale, imminente incoronazione. Alla soglia dei 72 anni, potrebbe passare alla storia come il sovrano più anziano mai incoronato. Fare programmai e parlare della salita sul trono, però, è poco opportuno per il padre di Harry e William e c’è una frase che mai userà pubblicamente, per rispetto della Regina Elisabetta.

Foto: Kikapress