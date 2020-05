Principe Carlo e Camilla fanno la spesa al mercato

La pandemia da coronavirus ha portato in tutto il mondo emergenze non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali. Soprattutto, secondo gran parte dei sociologi, ha dimostrato come su scala globale tutti noi, tutti i paesi, continenti e nazioni siamo legati e connessi, sotto tanti aspetti.

Le problematiche venute a galla sono molte, tra le più urgenti, non solo in Italia, è emersa quella dei lavoratori stagionali e migranti: quella categorie di persone che vengono da altri paesi e che raccolgono le nostre produzioni di frutta e verdura che poi a loro volta vengono vendute nei nostri paesi e non solo.