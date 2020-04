La controversa intervista di Luc Montagnier

Un parere senz’altro controverso, il suo, che non trova però riscontri con l’orientamento comune della comunità scientifica, che afferma invece che il coronavirus non ha alcuna traccia di manipolazione umana ed è invece frutto di uno spillover, ovvero di un salto di specie da un pipistrello all’uomo.

L’ipotesi del premio Nobel Montagnier sul coronavirus è inoltre stata bollata come “falsa e infondata” dalla Federazione Italiana Scienze della Vita (Fisv) che riunisce 16 società scientifiche per un totale di quasi 10mila scienziati. I ricercatori invitano a “non prendere automaticamente per oro colato quello che viene da un premio Nobel semplicemente perché ha questo titolo, anche perché questo particolare Nobel da molti anni sostiene bufale scientifiche e getta discredito sulla scienza sana”.

foto: Shutterstock